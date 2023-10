Ciclocross Il Giro d’Italia al CorridoMnia

Domani si lanciano alle 9 i primi funambolici agonisti sull’anello tecnico (allungato) di 3 km circa, disegnato da Lanfranco Passarini. È la quinta consecutiva lunga giornata (ritrovo alle 7.30) per il Bike Italia Tour del presidente Francesco Baldoni e la Federciclismo Macerata guidata da Carlo Pasqualini nel verde del CorridoMnia Park di patron Alfio Caccamo. Nel breve volgere di qualche giorno ha cambiato aspetto il CorridoMnia Shopping Park e i cinque ettari di prato verde con lo sfondo del boschetto sugli argini del Chienti sono diventati una selva di picchetti con nastri bianco e neri che ondeggiano al vento come vele in alto mare: è la magia del ciclocross, che interpreta temporaneamente i luoghi senza modificarli e li trasforma in stadi naturali per uno sport ad alto tasso di adrenalina.

Per Corridonia è ‘pokerissimo’. Per il Giro d’Italia di ciclocross (dalla notevole visibilità multimediale) è la terza tappa della 15ª edizione, gestita dal team Romano Scotti coordinato dal già campione italiano nonché ex c.t. azzurro Fausto Scotti. Dopo il doppio appuntamento friulano (Tarvisio, Osoppo) la carovana ciclocampestre torna nelle Marche e fruisce dell’ampia attrezzata area sulla riva destra del fiume Chienti. Pedalano e danno di passo podistico (bici in spalla) centinania di crossisti (ottocento?) di ogni età ed estrazione agonistica: dai giovanissimi di 7 anni dello short track ai master di lunghissimo corso. Le maglie rosa, i campioni assoluti e delle varie categorie sono chiamati a dare spettacolo di massimo livello: dal leader open Federico Ceolin alla reginetta Lucia Bramati (figlia d’arte: papà Luca anche mattatore nella Coppa del Mondo e nel Superprestige nonché vincitore a San Severino e Gabicce). La tradizione ed il prestigio marchigiani sono soprattutto rappresentati dai nerobianchi dell’ostrense Team Cingolani: i gemelli neo-allievi Tommaso (in vetta alla classifica) e Filippo Cingolani hanno finora sbancato nel Giro, il giovane tricolore master Antonio Macculi ha collezionato oro e bronzo di giornata, vantando argento generale di fascia e primato nella M1. CorridoMnia attende particolarmente gli specialisti maceratesi (Co.Bo. Pavoni settempedano e Bici Adventure gagliolese in luce nell’Adriatico Cross Tour), i migliori dei quali sono premiati con le maglie biancorosse dei campioni provinciali. Il federciclistico Trofeo CorridoMnia si avvale del patrocinio del Comune di Corridonia e della collaborazione del Club Corridonia.

Umberto Martinelli