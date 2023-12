Cincia comanda, Visconti esegue. La Vuelle batte anche i black-out

Estra Pistoia

73

Carpegna Prosciutto

74

ESTRA : Willis 19 , Della Rosa 3, Blakes 9, Moore 24, Dembelè ne, Biagini ne, Saccaggi, Del Chiaro 1, Stoch ne, Wheatle 5, Hawkins, Ogbeide 12. All. Brienza.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Bamforth 12, Bluiett, Visconti 19, Ford 14, Maretto ne, Tambone 4, Cinciarini 6, Stazzonelli ne, Mazzola, Totè 12, Mockevicius 7. All. Buscaglia.

Arbitri: Rossi, Perciavalle e Lucotti.

Note – Parziali: 23-17, 38-47, 52-64. Tiri liberi: Pistoia 1216, Pesaro 1014. Tiri da 3 punti: Pistoia 927, Pesaro 826. Rimbalzi: Pistoia 37, Pesaro 34. Usciti per falli: Tambone. Spettatori: 3.462.

Signori, abbiamo un playmaker. Cinciarini riannoda il filo con Pesaro smazzando 10 assist e costruisce con la squadra una vittoria figlia di un attacco finalmente degno per almeno tre quarti di gioco. La Vuelle espugna Pistoia e non era scontato, stoppando la matricola delle meraviglie anche se negli ultimi 7’ vede i fantasmi ma riesce ad uscire dall’inferno senza bruciarsi. ‘Cincia’ accende il computer e prende subito in mano le operazioni: palla a Totè che concretizza i primi 6 punti biancorossi. In difesa Bamforth su Willis è una scelta forzata, ma i compagni gli danno una mano e all’intervallo è fermo a 5 mentre Moore, suo compagno di scorribande, ne metterà 20. Ma per il resto la difesa della Vuelle fa buona guardia sugli altri e sorpassa con Bamforth (14-15 al 7’). I vecchi difetti resistono e la squadra pesarese subìsce un break di 9-0 (23-15). Buscaglia chiama timeout, cambia i lunghi, dentro Ford e Mockevicius, e Cinciarini risale la corrente innescando uno strepitoso Visconti che a suon di bombe riporta Pesaro davanti con un contro-parziale di 11-0 (25-26) al 13’.

E’ il segnale che qualcosa è cambiato, ora la squadra ci crede e gioca un secondo quarto strepitoso con un redivivo Ford andando al riposo con una dote di 9 punti. Torna in campo con fiducia la Vuelle, con Ford e Visconti giustamente confermati in quintetto dal coach. L’ala torinese lo ripaga con la quinta tripla che vale il +12 (40-52). Sull’altro fronte si rianima Willis, ma Cincia rianima Ford, che torna ad essere un fattore segnando il +14 (43-57). Brienza chiama timeout ma Visconti è scatenato e gela il PalaCarrara schiacciando in entrata. Moore rimane a secco per tutto il 3° quarto e la Vuelle sembra avere la gara in pugno. Una situazione che rimane tale sino al 33’ quando Ford firma il +17 (54-71).

Poi torna fuori il difetto congenito di questa squadra, che non segna più su azione sino alla sirena. Pistoia risale aggrappata a Blakes mentre la frenesia si prende la testa e le mani dei biancorossi, con Cincia che dopo 35’ giocati perde un pizzico di lucidità. Ma non gli manca la freddezza per guadagnarsi con astuzia i due liberi della staffa. Poi nell’ultima azione Moore spara troppo tardi la tripla che non arriva al ferro. Qualcosa è cambiato, ma non tutto.

Elisabetta Ferri