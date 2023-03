Cingolana, Ballini si è dimesso: al suo posto mister Canonici

David Canonici (nella foto) chiaravallese, è il nuovo allenatore della Cingolana San Francesco, quint’ultima con 22 punti nel girone C di Prima categoria. Canonici sostituisce Luca Ballini che, alla sua quinta stagione da tecnico della Cingolana San Francesco, si è dimesso dopo la sconfitta casalinga subìta sabato scorso per 0-3 dalla propria squadra contro la Vigor Montecosaro. Attualmente la Cingolana San Francesco è quint’ultima nel girone C, con 22 punti risultanti da 4 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte. Canonici quindi è chiamata a guidare i suoi nuovi giocatori alla salvezza.

Da calciatore ha effettuato una lunga carriera dall’Eccellenza alla Seconda categoria, tra Biagio Nazzaro Chiaravalle, Monserra, Borghetto, Marina. Poi ha guidato Chiaravalle (conseguendo la promozione in Prima categoria), Castelfrettese, Agugliano Polverigi, Nuova Folgore, Real Cameranese e San Biagio Osimo.

g. cen.