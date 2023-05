Cingoli, 28 successi di fila Niente da fare per Haenna

Orlando Haenna

26

Macagi Cingoli

29

ORLANDO HAENNA: Biondo Caruso 6, Guarasci, Savcenco 8, Citro, Russo 1, Scancarello, Nasca 1, Coppola, Vasapollo, Lo Guasto, Calzetta, Contino 1, Guggino 9, Andolina. All.: Cardaci.

MACAGI CINGOLI: Mihail, Santamarianova, Fioretti 2, Jazieri, Tapuc, D’Agostino 3, Ciattaglia 3, Ottobri 1, Mangoni, Somogyi 5, Gomes 4, Latini, Strappini 3, Rossetti 3, Gigli, Codina Vivanco 5. All.: Palazzi.

Arbitri: Rhim di Ferrara e Plotegher di Trento.

Dal tormento all’estasi evolve la vittoria conquistata da Macagi Cingoli che batte 29-26 Haenna soffrendo più del previsto anche per proprie colpe: iniziale concentrazione approssimativa, occasioni sbagliate non in quantità industriale ma quasi. Comunque, tutto è bene quel che finisce con il 28esimo successo consecutivo, maturato in avvìo di ripresa con presupposti affiorati sul declinare della fase precedente, ritmata punto-punto. Haenna robusto, pericoloso (primo tempo: Savcenco 5 gol e Guggino 4, in due 9 reti sulle 15 del complesso) nelle accelerazioni effettuate mantenendo sottotono il ritmo, dosando lo sforzo come Macagi Cingoli perché giocare per quattro giorni richiede una sagace distribuzione di energie psicofisiche. Per Macagi Cingoli l’avvìo è in salita: 6-4 per Haenna al 7’, poi 7-7 al 9’, 8-8 al 13’ grazie a una prodezza di Rossetti, 11-9 al 17’, rigore trasformato da Codina Vivanco al 18’ (11-10), 11-11 al 20’, ancora Haenna avanti (14-12 al 24’), si va sul pari (14-14 al 25’) quindi 14-15 al 27’, quando Davide Ciattaglia (foto a sinistra) porta finalmente in vantaggio Macagi Cingoli che va al riposo sul 15-16. E all’inizio del secondo tempo capitan Diego Strappini (foto a destra) suona la carica: 15-17 al 2’, e al 19’ Rossetti dilata lo scarto (15-19 al 4’) ulteriormente lievitato all’8’ (Gomes, 15-21). Ancora Gomes a bersaglio: 17-23 al 12’, Macagi Cingoli rinfrancata, però Haenna non ci sta: 21-24 al 18’, 23-26 al 22’, addirittura 24-26 al 23’. L’epilogo è vietato ai deboli di cuore, ma ci pensa al 25’ Ciattaglia, centra il bersaglio, il 24-27 è rassicurante però solo per 1’: 25-27 al 26’, 25-28 al 29’ e mentre scorrono i titoli di coda Haenna è sul 26-28. Però l’ultimo gol, quello dell’estasi, è targato Macagi Cingoli.

Gianfilippo Centanni