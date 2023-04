Cinque partite per i playoff

Dodici punti sono l’obiettivo del Matelica per non lasciare nulla di intentato in chiave playoff. Certo, molto dipenderà dall’Aurora Treia, seconda in classifica e inseguitrice della capolista Civitanovese da tutto il campionato, che potrebbe fare saltare gli spareggi promozione se manterrà i 10 punti di vantaggio sull’Atletico Centobuchi, cioè sulla terza in graduatoria (attualmente sono proprio 10).

Ma in questa fase occorre tenere il piede sull’acceleratore per non avere dei rimpianti. A cinque turni alla fine, i biancorossi devono comunque osservare una giornata di riposo così come l’Aurora Treia. Sono a disposizione tanti punti che potrebbero cambiare la situazione in classifica. E così l’attenzione in casa Matelica è rivolta sulle gare interne contro Grottammare e Passatempese, in trasferta a quelle contro Castel di Lama e Monte Urano. Quei 12 punti permetterebbero alla formazione di Ciattaglia di chiudere in bellezza.