Cioppi: "Gruppo pronto e maturo E non sono fattori scontati"

Si è chiusa la settimana del raduno a Carpegna e il direttore sportivo Stefano Cioppi è rimasto piuttosto colpito da due elementi: "Intanto dobbiamo registrare positivamente la costante presenza di tifosi e appassionati al palasport in tutti i pomeriggi anche non festivi, con il palas da giovedì in poi spesso riempito con una partecipazione attenta e silenziosa. Dall’altra parte dobbiamo dire che piace sicuramente la disponibilità di tutti. E’ un gruppo pronto, preparato tecnicamente – aggiunge Cioppi –, che collabora ed esprime una disponibilità ed una maturità non facile da trovare in un team per metà nuovo". Come sono andate le cose in questa settimana?

"La squadra ha lavorato regolarmente, con le proiezioni volute dallo staff tecnico: Maurizio Buscaglia per la preparazione tecnico- tattica e Roberto Venerandi per la preparazione fisico-atletica. La squadra dimostra veramente di voler conoscersi. C’è grande collaborazione e cura dei particolari. I ragazzi hanno dimostrato – aggiunge il direttore sportivo – una conoscenza del gioco elevata. Si sono anche trovati a loro agio nel momento in cui sono state proposte le collaborazioni offensive e difensive. Pronti a disporsi in maniera corretta sul campo".

E ancora: "Una discreta collaborazione vocale, una capacità di comunicazione per un gruppo che è la prima volta che lavorano insieme non è normale. Quindi bravi a loro e a tutto lo staff per il lavoro che sta facendo. Torneremo a Pesaro stamattina. Da domani il lavoro ricomincia nella nostra città e con il confronto delle prime partite potremmo dire qualcosa in più".

Gli allenamenti riprenderanno al Pala D da domattina e andranno avanti per l’intera settima. Fino alla prima amichevole dell’anno di domenica 3 settembre a Faenza contro la Virtus. Mentre dal 4 settembre si passerà alla Vitrifrigo Arena. La Vuelle ritorna da Carpegna con molte più conferme a livello caratteriale-fisico che dubbi.

Anche Valerio Mazzola conferma questa sensazione al termine dell’allenamento di venerdì scorso: "Devo dire che le sensazioni di questo nuovo gruppo sono buonissime. Gli americani molto disponibili. Penso che la società abbia fatto delle scelte di mercato in questa direzione, ragazzi che hanno voglia di fare, massima disponibilità. Mi piace sicuramente il gruppo – sottolinea il pivot che sta completando la fase di recupero dall’infortunio al tendine d’achille della scorsa stagione –. Noi italiani intanto siamo ormai consolidati, cercheremo di realizzare una vera unione di intenti di tutta la squadra. Diciamo che siamo sulla strada giusta".

