Circolo Tennis Civitanova, alti e bassi nel campionato

Avvio in chiaroscuro per il Circolo Tennis Civitanova nel campionato a squadre di serie C. Rinviata al 30 aprile la trasferta a Cupra Marittima, i rossoblù hanno esordito il 2 aprile regolando per 5-1 in casa il Tc Baratoff Pesaro. Poi però, domenica scorsa, hanno ceduto 4-2 a domicilio del Tc Ancona che resta l’unica squadra a punteggio pieno. Inutili i punti di Lorenzo Battista e Matteo Spernanzoni. Sconfitta al 3° set per Francesco Xavier Ferolla mentre Riccardo Rotilio è rimasto in campo per due soli scambi prima di ritirarsi. Niente da fare nei due doppi per le coppie Mazzola-Leonfanti (7-10 al tie-break) e Battista-Spernanzoni. In occasione della vittoria sui pesaresi i punti erano stati colti in singolare da Battista, Mazzola e Ferolla e, nei doppi, da Mazzola-Miccini e da Spernanzoni-Battista. Dopodomani si torna sui campi in terra rossa dello stadio Polisportivo, contro il Tc Ottrano. Nell’altro girone il Tc Porto Recanati è partito forte, con 2 vittorie e un pareggio. Solo sconfitte, invece, per l’AT Tolentino. Le prime due squadre di ciascun girone (ogni poule è composta da 6 formazioni) accederanno ai tabelloni interregionali. Nella foto: la formazione rossoblù vittoriosa col Tc Baratoff.