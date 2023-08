Civitanova: De Santis conferma la giovane promessa Volley '79

La Volley ’79 ha confermato Sofia De Santis (foto), classe 2007 prodotto del vivaio civitanovese. Una delle tante giovani che faranno parte della prima squadra di D e che sfrutterà l’occasione per migliorare. "Sono nata e cresciuta in questa società – afferma De Santis – e per me è stato naturale proseguire il cammino intrapreso in questi anni. Essere a fianco di giocatrici più esperte mi aiuterà a crescere: quest’anno c’è un gruppo nuovo con alcune ragazze più grandi. Le prime impressioni sono positive e credo che potrò continuare a crescere. Ci attende un campionato ancora più competitivo rispetto al passato, ma ci faremo trovare pronte".