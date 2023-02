Civitanova Skating ai tricolori

Per il pattinaggio-corsa a rotelle sono alle porte i tricolori indoor in programma a Pescara. Prima toccherà alle categorie Ragazzi e Allievi, da domani a domenica, e poi alle categorie Juniores e Seniores dal 24 al 26 febbraio. Il Civitanova Skating Team è pronto a competere, malgrado gli abituali problemi di reperimento di un impianto utile per gli allenamenti. I coach Moreno e Debora Monti hanno convocato il veterano Andrea Angeletti, tornato in un club civitanovese "interfacciandosi" di nuovo con Moreno Monti per rinverdire quel sodalizio che lo aveva lanciato ad altissimi livelli internazionali quand’era molto giovane, e le babies Vittoria Germani, Lara Givetti Alessi, Irene Vacca ed Elisaveta Kasap. Queste gareggeranno nel prossimo week-end mentre Angeletti avrà una settimana di tempo in più per rifinire la preparazione. Nella foto: i coach Moreno e Debora Monti insieme al quartetto delle categorie Ragazzi-Allievi.