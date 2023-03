Civitanova Skating, per il team quattro podi con Angeletti e Alessi

Quattro podi per il Civitanova Skating Team nei campionati regionali di pattinaggio-corsa su strada disputati a San Benedetto. Se li sono distribuiti in parti uguali il senior Andrea Angeletti e la ragazza Lara Givetti Alessi. Il veterano pollentinosettempedano ha conquistato la medaglia d’oro nei 5000 metri a punti e l’argento nei 400 sprint. La teenager di Sant’Elpidio a Mare ha invece trionfato nei 300 sprint in aggiunta al 2° posto nei 3000 a punti. Si sono ben comportati anche i compagni di squadra: Pietro Valerio Fumagalli ha collezionato due quarti posti. Piazzamenti entro le prime 10 per Sofia Lattanzi, Giorgia Santandrea, Vittoria Germani, Nicol Sorio e Marion Beleggia. Tutti gli atleti più grandi hanno centrato la qualificazione ai campionati italiani su strada: oltre ad Angeletti Samantha Vaca, Vanessa Sabatini, Irene Vacca, Elisaveta Kasap ed Eleonora Ciccola. Completavano i ranghi Maria Sole Lattanzi, Matilde Biondi, Emma Avagnano, Alice Pierangelini, Adele Peroni, Ludovica Berducci, Vassilissa Kasap, Celeste Bartolini e Natascia Panichelli. I coach Moreno e Debora Monti confidano in un bis dei loro allievi a Casette Verdini.