Civitanova vince col brivido, Matelica mantiene la vetta

Roseto Basket

54

Virtus Civitanova

56

: Scarpone, Jovanovic, Klacar 4, Paluzzi 2, Meschini, Maretto 12, Bartolozzi 18, Bastone 13, Fasciocco 3, Di Filippo ne, Cantarini 2. All. Castorina

Civitanova: Arienti 10, Bini ne, Ribichini ne, Botteghi 8, Felicioni, Vallasciani 7, Cicconi Massi 8, Abbate ne, Fermani ne, Bazani 15, Micalich 2, Seri 6. All. Schiavi

Arbitri: Uncini, Corradini

Parziali: 22-19, 16-17, 5-13, 11-7

Vittoria pesante della Virtus Civitanova che espugna il PalaMaggetti chiudendo nel migliore dei modi il girone d’andata.

La cronaca. Dopo la palla a due è Roseto a partire meglio, trascinata da Bartolozzi che prova a dare il via al primo allungo locale. Civitanova, però, riesce a restare in scia con i canestri di Bazani e Micalich. L’equilibrio regge anche nel secondo periodo, con la Virtus che trova anche il momentaneo sorpasso. Di ritorno in campo è Civitanova a prendere in mano le redini della contesa e riesce a mettere la freccia sul 43-49 al 30’. L’ultimo periodo è ricco di colpi di scena: stavolta è Civitanova a restare al palo in attacco, provando però a difendere il vantaggio con le unghie. Gli ospiti toccano il +6 a 2’ dalla fine, ma Roseto con un colpo di coda riapre i conti: Civitanova è sul +2 con l’ultimo possesso rosetano, ma i padroni di casa falliscono il tiro del pareggio e la squadra di Schiavi può esultare sul 54-56.