Civitanovese, c’è il Potenza Picena "Ci attende un match insidioso"

"Nulla è scontato, dobbiamo tenere gli occhi aperti in ogni situazione". Il classe 2003 Federico Foresi, terzino ultimamente impegnato in varie occasioni sulla fascia destra dal tecnico Francesco Nocera, getta lo sguardo sulla gara di domani - inizio alle 16 - contro il Potenza Picena di Giuseppe Santoni. Tra le mura amiche, i rossoblù vanno a caccia della settima vittoria consecutiva, dopo il successo di sabato scorso contro il Monturano Campiglione (1-2, ndr). E sono ottime le notizie che arrivano dal campo d’allenamento: le condizioni fisiche del trequartista Pablo Becker appaiono buone e giovedì anche l’esterno d’attacco Martin Leopoldo Garcia ha preso parte alla partitella con i compagni. Dopo un lungo stop dovuto alla distorsione alla caviglia, potrebbe essere questa l’occasione del ritorno dell’italo argentino, partendo dalla panchina. "Anche stavolta – dice Foresi in riferimento alla gara di domani – sarà una battaglia. O almeno una gara molto difficile. Ma se siamo primi in classifica, il merito è il nostro e dobbiamo continuare su questa strada". Sul campo, la Civitanovese rappresenta anche la prima difesa del campionato (e di entrambe i gironi), con soli 12 gol incassati, a sfidare la seconda compagine meno perforata, con un passivo di 18 gol. "Possibili difficoltà nel trovare la via del gol contro una retroguardia rocciosa? Dovremo mettere la partita sui binari giusti già nel primo tempo – la lettura di Foresi – , poi starà a noi fare il resto". Rivieraschi che occupano la prima posizione nella graduatoria a quota 56 punti, seguiti dall’Aurora Treia con 51 lunghezze. "L’Aurora? Sta facendo un grande campionato – ammette Federico Foresi –, complimenti a loro".

Francesco Rossetti