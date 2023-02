"Civitanovese, con il Monticelli c’è da fare di più dell’andata"

Alle 14.30 di oggi la Civitanovese giocherà in trasferta con il Monticelli. Rossoblù senza gli infortunati Garcia e Strupsceki, che la scorsa domenica ha rimediato uno stiramento; non ci sarà per squalifica Paolucci. In dubbio il difensore Ballanti.

Taborda, che gara si aspetta a Monticelli?

"Durissima, ci attende – risponde il portiere della Civitanovese – una squadra ostica, quadrata. All’andata abbiamo pareggiato, perciò dovremo fare qualcosa in più per prendere i tre punti".

Contro l’Atletico Centobuchi è arrivato un punto d’oro, per come stavano andando le cose. Ma nei novanta minuti non avete proprio brillato.

"Forse non eravamo in giornata. Venivamo da due vittorie di fila e l’Atletico Centobuchi non è certo l’ultima arrivata. È una squadra che sta in zona playoff, la classifica parla chiaro. All’andata, infatti, vincere non fu una passeggiata. Il pareggio è meritato, oltre che giusto per quanto visto".

Ora la distanza con l’Aurora Treia si è accorciata: è preoccupato?

"Treia e Monturano sono squadre che pur non ammettendolo puntano al primo posto. I loro giocatori lavorano insieme da tempo e avvertono la responsabilità di vincere. I due punti persi non mi preoccupano perché una giornata ci stacchiamo noi, l’altra loro si avvicinano e sarà così fino alla fine".

In generale come valuta l’andamento in campionato?

"Molto positivamente. L’aspettativa – conclude Taborda – è il salto di categoria, inutile nasconderci. Ma siamo sereni, pur consapevoli che non si tratta di un torneo facile".

Francesco Rossetti