"Civitanovese dal grande carattere Battuto un avversario molto forte"

"Abbiamo dimostrato carattere, voglia e determinazione". Giorgio Crocetti, diesse della Civitanovese, analizza con entusiasmo il successo della Civitanovese contro il Monturano Campiglione (1-2; ndr), ottenuto lo scorso sabato allo stadio Ferranti di Porto Sant’Elpidio. "Una gara – dice – in cui siamo passati in svantaggio a causa di un nostro errore, ma poi abbiamo subito reagito. Nella ripresa, siamo stati bravi a sfruttare le occasioni create e alla fine abbiamo ottenuto tre punti molto importanti. Non era scontato, perché affrontavamo una squadra fortissima, i cui componenti giocano insieme da tempo". La vittoria sugli uomini del neo tecnico Nello Viti porta i rossoblù a 56 punti nella graduatoria, con la distanza di cinque punti sulla seconda Aurora Treia, ferma a quota 51. Nonostante le sei vittorie di fila incassate dalla compagine di Francesco Nocera, bisogna riconoscere ai treiesi del tecnico Paolo Passarini di aver tenuto sempre botta alla prima della classe, vincendo anche il confronto di domenica sul campo del Potenza Picena, prossimo avversario della Civitanovese in campionato con la gara che si terrà alle 16 di domenica al Polisportivo. "L’Aurora? Si sta dimostrando una squadra molto organizzata, una pretendente alla vittoria del torneo", è il commento di Crocetti che per ora non può che star sereno per quanto fatto vedere in campo dai suoi: sedici gare su venticinque vinte, trentasette reti realizzate e soltanto dodici al passivo. Miglior difesa del girone, secondo miglior attacco, proprio dopo l’Aurora, che di gol ne ha fatti 41. Ma un domani chissà: "hanno una costanza impressionante", l’ammissione dello stesso dirigente rossoblù in riferimento alla seconda del torneo.

Francesco Rossetti