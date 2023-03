"Civitanovese, dipende tutto da noi Con la Passatempese attenzione"

Dopo il successo nella semifinale d’andata della Coppa Italia contro l’Atletico Centobuchi, la Civitanovese si prepara ad affrontare la Passatempese, nel match che si terrà alle 15 di domani, al Polisportivo. Ottima, ai limiti del perfetto, la condizione fisica e mentale con cui si presentano alla sfida i rossoblù di Francesco Nocera, soli al comando a quota 50 punti, vincenti da quattro turni consecutivi, completi nell’organico con tutte le alternative a disposizione, tolto l’esterno d’attacco Martin Garcia che con buone probabilità non potrà essere parte del gruppo nemmeno stavolta, anche sei i tempi del recupero ormai sembrano sempre più vicini. Ma certo, le soluzioni non mancano e gli sportivi civitanovesi le hanno potute osservare da vicino lo scorso mercoledì, quando i rivieraschi, in campo con molte seconde linee, hanno battuto i piceni del Centobuchi. Il successo porta la firma del 2006 Cesario Mangiacapre, già distintosi in precedenti occasioni (suo il terzo gol del 4-1 contro il Monturano nella gara d’andata, ndr). "L’avversario è rognoso – dice proprio il talentino di casa riferendosi alla Passatempese –, ma noi restiamo concentrati e andiamo dritti per la nostra strada. D’altronde, dipende tutto da noi: se giochiamo come sappiamo fare, sarà dura per tutti". Gli osimani vantano invece l’esatta metà punti dei rossoblù, venticinque, ma che con il cambio d’allenatore (Moriconi ha sostituito Menghini, ndr) avvertono un’aria nuova e chissà quali insidie potrebbero riservare ai padroni di casa. "La scorsa giornata – ricorda il tecnico Nocera –, contro la seconda Aurora Treia, gli anconetani non meritavano di perdere e ricordo che hanno sbagliato un rigore. Quindi, massima attenzione".

Francesco Rossetti