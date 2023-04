"Civitanovese, gara dura Dobbiamo vincerle tutte"

di Francesco Rossetti

"Sfida delicata, andiamo all’arrembaggio. Ma il nostro compito è vincerle tutte fino alla fine". L’attaccante rossoblù Guido Galli carica il gruppo in vista delle trasferta di oggi, con i rossoblù che alle 15 saranno ospiti allo stadio Martini contro il Corridonia. La formazione rivierasca recupera due pedine fondamentali del reparto offensivo: il bomber Michele Paolucci, che nell’ultima giornata era rimasto fuori per via di una contusione al ginocchio, e la seconda punta Cristian Mandolesi, al rientro dalla squalifica. Tutti i componenti della rosa sono a disposizione del tecnico Francesco Nocera, eccezion fatta per il centrocampista Lorenzo Rapagnani, che dovrà scontare altri due turni di squalifica. "Dati alla mano – avverte Galli – il Corridonia vanta una delle migliori difese del campionato e ora che siamo alle battute finali vorrà sicuramente far bene, anche in virtù della classifica. Ma noi stiamo dando il massimo e cercheremo di vincere per proseguire il grande cammino". Portare a casa i tre punti rappresenterebbe un tassello importante ai fini della vittoria del torneo, dato che poi mancherebbero soltanto tre giornate alla fine. "Ragionare partita dopo partita – ribadisce il giocatore –, per portare a casa più punti possibile in queste ultime sfide: questo è ciò che dobbiamo fare. E’ chiaro che in questa fase si iniziano a fare anche dei calcoli ma noi non possiamo permetterceli e l’obiettivo resta vincerle tutte, da qui alla fine". Nell’ultimo match la Civitanovese ha incassato la sconfitta interna contro i biancazzurri del Trodica, "che é arrivata certamente per nostro demerito – conclude –, ma ora la voglia di riscatto è tanta".