Civitanovese in campo Primo test per i rossoblù

Primo test della stagione per la Civitanovese, che alle 17 di oggi sosterrà un allenamento congiunto con l’OsimoStazione. Per i tifosi rossoblù sarà l’occasione per vedere da vicino la squadra (l’ingresso alla gara è gratuito), soprattutto i giocatori arrivati in estate che la società ha voluto per recitare un ruolo importante in Eccellenza. "Sono momenti buoni – spiega il diesse rossoblù Giorgio Crocetti - per vedere lo stato di amalgama tra i volti nuovi e quelli già presenti lo scorso anno, verificare poi sul campo se sono stati assimilati i meccanismi su cui il tecnico sta insistendo".

Sono le prime verifiche sul campo, ma contemporaneamente la Civitanovese sta continuando a sottoporsi a duri allenamenti. Ciò significa che le gambe inevitabilmente non gireranno a mille e magari qualcuno sarà tenuto a riposo avendo risentito di certi carichi; solo oggi pomeriggio, ad esempio, si valuteranno le condizioni di Visciano e Ballanti. Intanto già si guarda al 3 settembre che segna l’inizio delle gare ufficiali, tra l’altro quel giorno si giocherà di nuovo il derby con la Maceratese. "Si arriverà alla partita con significativi carichi di lavoro - aggiunge Crocetti -, però è una partita di Coppa Italia che in Eccellenza è molto importante e per di più ci attende un derby". In vista del via ufficiale della stagione sono stati predisposte altre tappe di avvicinamento: il 19 ci sarà un allenamento congiunto con l’Atletico Centobuchi, il 26 un triangolare il 26 l’ultimo test probabilmente contro la Recanatese.