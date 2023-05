Civitanovese in Eccellenza "Ora la politica sia più vicina"

di Francesco Rossetti

"Dedico questa vittoria ai tifosi e alla città. Ora l’imprenditoria locale e l’amministrazione comunale siano più vicine alla Civitanovese". Prima saltellando sotto la curva, poi lanciando le magliette e infine cantando negli spogliatoi: il patron rossoblù Mauro Profili era un fiume in piena al termine della gara contro la Cluentina, che ha decretato la promozione nel campionato di Eccellenza dell’undici allenato da Francesco Nocera. Smaltita la "sbornia" però, eccolo togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Chi rappresenta la città dovrebbe farsi vedere un po’ di più da queste parti". Tuttavia il sentiment calcistico non svanisce tra le riflessioni politiche e così, anche gli slogan dei tifosi diventano pane per i denti di un presidente: "Macerata stiamo arrivando".

Una provocazione quella frase detta a fine gara?

"Volevo semplicemente ricordare che andando in Eccellenza avremo la possibilità di disputare il derby con la Maceratese in un unico girone regionale, rispetto ai due della Promozione: qualcosa che di per sé resta più avvincente e gioioso".

Dunque, che emozione rappresenta vincere un campionato?

"E’ bellissimo, devo ancora metabolizzare. Sono contento per la gente di Civitanova".

Si aspettava questo trionfo?

"Ho iniziato a crederci all’ottava giornata, dopo la trasferta di Passatempo (0-1, ndr). Con quei tre punti, ho compreso che per noi sarebbe stato l’anno buono".

Ha mai temuto di non farcela?

"Sinceramente no. Ho provato dolore dopo la debacle interna con l’Aurora Treia, lo scorso 18 dicembre, (1-2, ndr). La sconfitta con il Trodica ha fatto male ma ci poteva stare e l’abbiamo assorbita molto bene, spuntandola a Corridonia nella successiva giornata".

Lei ha lanciato un appello all’imprenditoria locale.

"A qualche imprenditore dico di vederla in un’altra ottica, interessandosi anche alle sorti della Civitanovese e non soltanto agli altri sport. Il mio invito riguarda allo stesso modo l’amministrazione comunale perché così non si va da nessuna parte".

In che senso?

"Fino ad oggi non ho visto quell’attaccamento ai colori rossoblù da parte dei vari esponenti politici. Questo discorso esclude il vicesindaco Claudio Morresi, che ringrazio per non essersi perso nemmeno una partita. Ora non dico che dovrebbero fare come lui, ma almeno affacciarsi ogni tanto".

Non crede che il Comune dovrebbe rimettere mano anche allo stadio, che versa in condizioni fatiscenti?

"Le rispondo così: no comment".