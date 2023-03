"Civitanovese, la difesa è forte per il grande lavoro della squadra"

"Mai visto un primo tempo così grintoso da parte nostra. La difesa? È frutto di un lavoro collettivo". Il portiere della Civitanovese Federico Taborda, classe 1988, elogia i compagni a margine del match di domenica (terminato 2-0, ndr) contro il Potenza Picena, settima vittoria consecutiva per i rossoblù di Francesco Nocera che marciano spediti verso la vittoria del campionato. La partita contro i giallorossi del tecnico Giuseppe Santoni è stata risolta dal duo Strupsceki – Becker, che assieme a Greco, Garcia, Trombetta e allo stesso Taborda formano il sestetto di argentini in forza alla compagine rivierasca.

Taborda, come commenta il successo contro il Potenza Picena?

"Sono soddisfatto per l’atteggiamento di grinta e cattiveria agonistica messa in campo già dal primo minuto. Credo si tratti del miglior primo tempo mai disputato in casa. Nella ripresa abbiamo gestito bene la gara".

Con questa difesa (appena 12 gol incassati, ndr), lei può dormire sonni tranquilli.

"Senza essere ripetitivi, ma penso ci sia un importante lavoro di squadra dietro: tutto parte dalla pressione che fanno gli attaccanti, passando per il filtro del centrocampo. Così il nostro lavoro è facilitato".

Sabato sarete impegnati con la Futura 96, che gara vi attende?

"Durissima. Loro hanno cambiato allenatore (è notizia di ieri l’esonero del tecnico Daniele Aria, ndr) ed hanno un obiettivo, la salvezza, che vogliono raggiungere al 100%".

E l’Aurora Treia non vi molla di un centimetro.

"Stanno facendo un grande campionato, per questo noi dobbiamo continuare su questa strada, in modo di arrivare allo scontro diretto con un bel vantaggio".

Francesco Rossetti