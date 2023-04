"Civitanovese, la Futura venderà cara la pelle"

Riparte dal Ferranti di Porto Sant’Elpidio l’avventura della capolista Civitanovese a caccia dell’ottava vittoria consecutivo, che alle 15 di affronta la Futura 96 sullo stesso campo che due settimane fa aveva consegnato agli sportivi rossoblù i tre punti ai danni del Monturano Campiglione. Da segnalare sul fronte dei rivali, penultimi a quota 22 punti, il cambio d’allenatore di cui si è avuta notizia in settimana, con l’esonerato Daniele Aria rimpiazzato da Martino Martinelli, che già aveva guidato la compagine di Capodarco di Fermo da novembre a gennaio. "Il nuovo allenatore ci conosce – avverte il tecnico rossoblù Francesco Nocera – e la gara può nascondere delle insidie".

Nocera, quali sono queste insidie?

"La Futura deve salvarsi e quindi venderà cara la pelle".

La strategia sarà quella di aggredire il primo tempo come contro il Potenza Picena?

"Noi giochiamo sempre allo stesso modo, poi capita che alcune partite conoscano determinati sviluppi piuttosto che altri".

Garcia come sta?

"Sicuramente ha una settimana d’allenamento in più sulle gambe, che non è poco. Clinicamente è guarito ma la condizione fisica non si recupera da un giorno all’altro. Impiegarlo? Non so, dobbiamo fare punti e poi mercoledì c’è la Coppa Italia (la semifinale di ritorno contro l’Atletico Centobuchi, ndr)".

Mancano sette partite alla fine: come fare per non perdere la concentrazione?

"Bisogna ottenere il massimo da ogni gara, fino allo scontro di Treia".

Con quanti punti di distacco dalla seconda vorrete arrivare a questa sfida?

"Quanti più possibile, ma al momento non facciamo calcoli".

Non sarà facile allontanarsi dall’Aurora.

"Stanno conducendo un gran campionato ma se siamo cinque punti sopra significa che stiamo facendo qualcosa di superlativo".

Francesco Rossetti