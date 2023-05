Civitanovese: l’allenatore "La mia seconda gioia"

Negli annali rossoblù Francesco Nocera passerà alla storia come il tecnico che per ben due volte è riuscito a risollevare la Civitanovese dalle ceneri. Nella stagione 201718, addirittura, scacciò via l’incubo della Prima Categoria, oggi si rivela l’uomo del ritorno in Eccellenza.

Nocera, é stato difficile vincere questo campionato?

"Sicuramente, perché si è trattato di un girone molto livellato, dove c’erano almeno altre tre squadre attrezzate per competere con noi. E poi a Civitanova la maglia pesa".

Qual é stato il momento più duro?

"Ho sempre pensato settimanalmente e che la continuità di risultati potesse portarci lontano. L’Aurora Treia ci ha dato del filo da torcere e in certi casi ha tenuto il nostro passo, arrivando a vincerne anche sette di fila. Poi nelle ultime gare siamo riusciti a staccarci. Va detto che contro di noi tutti danno il 110%: basti pensare al Trodica, che dopo aver espugnato il Polisportivo ne ha persa una e pareggiata un’altra".

All’inizio lei fu accolto tra le contestazioni.

"Avevo lasciato la squadra dopo la vittoria del campionato e la cosa non era piaciuta a molti. Inoltre, ha pesato il fatto di essere stato a Macerata. Ma mi reputo un professionista e stando qui sapevo che avrei dovuto dare anima e corpo alla causa. Ringraziando Dio, siamo riusciti a vincere il campionato".

Adesso avete staccato la spina?

"Il campionato va onorato fino alla fine perché siamo la Civitanovese. Poi, è normale che certe pressioni vengano meno ma la professionalità non deve mancare. Anche perché dovremo disputare la finale regionale contro il Montecchio".

Francesco Rossetti