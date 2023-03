Civitanovese, le seconde linee battono il Centobuchi decimato: decisivo il 2006 Mangiacapre

CIVITANOVESE

1

ATLETICO CENTOBUCHI

0

CIVITANOVESE (4-3-1-2): Cannella; Ruggeri sr, Greco, Ballanti, Marconi; Giordani (15’st Paolucci), Rapagnani (30’st Ruggeri jr), Mangiacapre (32’st Cosignani); Becker (1’st Wali); Mandolesi (8’st Stupsceki), Galli. A disp. Taborda, Trombetta, Ripari, Perugini. All. Nocera.

ATL. CENTOBUCHI (4-3-1-2): Beni; Delli Compagni, Russi, Guerrero, G. Pietropaolo; Di Salvatore (43’st Fares), A. Pietropaolo, Travaglia; D’Intino; Galli, D’Angelo. A disp. Filipponi. All. Fusco.

Arbitro: Tarli di Ascoli.

Reti: 29’pt Mangiacapre.

Note: ammoniti Marconi, Rapagnani, G. Pietropaolo, Guerrero, Russi. Espulso il vice allenatore ospite Di Francesco. Angoli 3-7, recuperi 1’pt e 4’st.

Vittoria di misura per la Civitanovese che al Polisportivo batte l’Atletico Centobuchi, aggiudicandosi l’andata delle semifinali di Coppa Italia, grazie al gol del 2006 Cesario Mangiacapre. Alla gara, gli ospiti si presentano con soli due cambi a disposizione, tra le file locali c’è invece abbondanza di alternative. Il primo tempo è di marca rossoblù: prima il tentativo di Rapagnani (12’), poi, al 29’, la sassata vincente di Mangiacapre, sulla giocata di Mandolesi. Nella ripresa il Centobuchi cerca la via del pareggio con le conclusioni di G. Pietropaolo (7’) e Di Salvatore (23’), ma Cannella non si fa sorprendere. Nel finale, girata del subentrato Paolucci e rasoiata a fil di palo. I biancazzurri di Fusco collezionano diversi corner allo scadere, senza però insidiare davvero l’estremo difensore di casa. Nell’altra sfida la Cagliese ha pareggiato 2-2 contro la Vigor Castelfidardo. Intanto Salom Carlos è rientrato in Argentina per motivi familiari.

Francesco Rossetti