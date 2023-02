"Civitanovese, nessun dramma Ma servono accorgimenti in difesa"

di Francesco Rossetti

I due pareggi consecutivi non sembrano aver messo in allarme l’ambiente rossoblù, nonostante la Civitanovese nelle ultime due giornate abbia visto accorciarsi il vantaggio sull’Aurora Treia da sette a tre lunghezze. Una squadra, quella di Nocera, che conferma un discreto stato di salute ma che negli ultimi confronti ha incassato qualche gol in più rispetto alla prima parte del girone. Sono tre le reti prese dai rivieraschi nel nuovo anno: nulla di catastrofico, ma un dato su cui riflettere. Di questa opinione è anche il ds rossoblù, Giorgio Crocetti.

Crocetti, a Monticelli è arrivato il secondo pareggio...

"Era una partita difficile e di fronte avevamo un avversario ostico, come lo era stato per l’Aurora Treia. Dobbiamo migliorare in alcune situazioni, ma portare a casa un punto in quel campo è la dimostrazione che stiamo facendo bene".

Cosa non ha funzionato?

"Potevamo chiudere la partita sfruttando meglio alcune occasioni e magari prestare più attenzione nell’occasione del gol preso".

Non vi preoccupa la distanza ravvicinata con l’Aurora?

"No, noi pensiamo a noi stessi e basta. Mancano ancora tantissime partite e dobbiamo proseguire sulla strada del girone d’andata".

Confrontando l’attuale andamento con quello del girone d’andata si nota un aumento delle rete incassate.

"Sì, è vero. Dobbiamo adottare qualche accorgimento in difesa, ma gli avversari ce la stanno mettendo tutta".

Domenica arriva la Palmense.

"Sarà una partita da affrontare con il carattere che ci ha sempre contraddistinto. Loro si sono rinforzati e hanno cambiato allenatore, dimostrando di essere squadra forte".