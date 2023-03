"Civitanovese, oggi sarà dura Il Monturano è all’ultima spiaggia"

La capolista Civitanovese a caccia della sesta vittoria consecutiva sfida il Monturano Campiglione del neo tecnico Nello Viti. Appuntamento alle 14.30 di oggi allo stadio Ferranti di Porto Sant’Elpidio e sembrano esserci buone notizie in casa rossoblù: quantomeno in panchina, potrebbero rivedersi il trequartista Pablo Becker e l’esterno d’attacco Martin Leopoldo Garcia. Sarebbe un gradito ritorno per i due, con Garcia in recupero dalla distorsione alla caviglia che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, entrambi i giocatori sono molto tecnici e in grado di apportare non poca qualità all’undici di Francesco Nocera. Dall’altra parte, il Monturano, quarto in classifica a quota 38 punti, 15 in meno della Civitanovese, è reduce dalla sconfitta (3-1, ndr) sul campo della seconda Aurora Treia e in settimana c’è stato il cambio di panchina, con Viti chiamato a sostituire il dimissionario Angelo Cetera. Il patron rivierasco Mauro Profili ammonisce i suoi: "Sarà – spiega – una partita molta dura, per loro è l’ultima spiaggia. Hanno appena cambiato guida tecnica, quindi dovremo stare attenti anche a questa novità". Profili però è fiducioso dei mezzi a disposizione: "Anche noi – conclude – siamo una squadra quadrata e lo abbiamo dimostrato. Vogliamo continuare così, ovviamente con massimo rispetto per gli avversari". Il Ferranti evoca brutti ricordi per i rossoblù. Lo scorso anno, in occasione dei playoff, i fermani ne rifilarono quattro alla formazione in quel momento allenata da Roberto Vagnoni (la gara terminò 4-1, ndr). Comunque, lo scorso 6 novembre il team di Nocera servì ai calzaturieri il piatto della vendetta, con un altrettanto sonoro 4-1 e per l’occasione Becker firmò un gol da cineteca.

Francesco Rossetti