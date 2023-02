"Civitanovese, ok per larghi tratti Poi abbiamo abbassato la guardia"

"Molto bene per buona parte della gara, poi ci siamo rilassati e ciò mi è dispiaciuto. Tuttavia ci è stato negato un rigore". Francesco Nocera, allenatore della Civitanovese, l’aveva detto alla vigilia e lo ribadisce ora che bisogna "chiudere le partite prima". Il tecnico esprime soddisfazione per la vittoria sulla Palmense ma nel contempo non ha apprezzato quanto andato in scena nell’ultima parte di gara, quando gli uomini di Piccioni hanno avuto l’occasione di riaprirla con il penalty respinto da Taborda su Mauro. "Ci siamo un po’ rilassati, commettendo – ha detto il tecnico – due o tre errori di seguito. E la partita, quando ti rilassi con squadre che vendono cara la pelle, si può sempre riaprire e questo non va bene, dobbiamo chiuderle". Poi accenna al presunto contatto tra Salom e il portiere Camaioni al 14’ della ripresa. "Era rigore, non ce lo hanno concesso. Questo significa che abbiamo creato parecchio, le occasioni fioccavano". La gara è terminata 2-0 per i padroni di casa, grazie alle reti di Paolucci su rigore e Wali, che ha sfruttato una disattenzione del portiere. In avvio di gara, la Civitanovese partiva con il tridente d’attacco Becker - Galli – Paolucci, finora non utilizzato per via dei guai muscolari dei primi due: "L’assetto è stato ben supportato dal gran lavoro dei centrocampisti". Lo ripeterà nelle prossime gare? "Valuterò prossimamente". Ma l’argentino (Becker, ndr) a inizio ripresa è stato sostituito da Salom. "È uscito per un indolenzimento", ha chiarito il tecnico rivierasco che poi ha speso parole d’apprezzamento per Andrea Cosignani, il classe 2006 rossoblù alla prima gara da titolare. "I miei complimenti al giocatore per come ha interpretato la gara", le parole di Nocera.

Francesco Rossetti