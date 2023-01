"Civitanovese, prova di carattere Bella gara sotto ogni punto di vista"

Vittoria in rimonta e giro di boa del campionato da prima della classe. I presupposti per confermare nell’immediato futuro quanto di buono visto nel girone di andata ci sono tutti per la Civitanovese che nell’ultimo turno, giocato al comunale di Villa San Filippo, è riuscita a ribaltare (grazie alle firme messe a segno da Galli e Cipriani) il Casette Verdini dopo essere andata in svantaggio. "È stata – sottolinea l’allenatore Francesco Nocera – una partita molto dura, abbiamo affrontato un avversario ben organizzato e dotato di ottime individualità. Mettiamoci inoltre che siamo andati sotto di un gol ad inizio secondo tempo, possiamo quindi dire che da parte nostra c’è stata una grande reazione, sia sotto l’aspetto caratteriale che tecnico tattico come dimostra l’azione del nostro secondo gol, questo – ha aggiunto – perché ci abbiamo creduto fino alle fine. In ogni partita cerchiamo di portare a casa i tre punti. Contro il Casette Verdini è stato ancora più difficile in quanto avevamo fuori anche dei giocatori del calibro di Visciano, Rapagnani, Garcia e stiamo attendendo il tesseramento di Trombetta, riuscire così ad ottenere il successo è stato molto positivo".

La forbice della distanza dal gruppo delle seconde in classifica, formato da Monturano Campiglione e Aurora Treia, si è allungata a cinque punti. Adesso si riparte da dove tutto è cominciato, ovvero sul prato della Monterubbianese, prossimo turno in calendario per questo fine settimana. "Il torneo è complesso e ogni impegno – conc,ude Nocera – presenta le proprie difficoltà, ora ci dovremo preparare per le prossime 17 battaglie poiché le sfide semplici non esistono".

Diego Pierluigi