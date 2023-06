Civitanovese Regina della Promozione ai rigori

0

K SPORT MONTECCHIO

0

(4-1 ai rigori)

: Taborda; Cosignani, Ruggeri sr, Visciano, Ballanti, Rapagnani (5’st Wali), Strupsceki (44’st Mandolesi), Tempestilli (8’st Mangiacapre), Paolucci (25’st Galli), Cipriani (5’st Ruggeri jr), Garcia. A disp. Cannella, Foresi, Trombetta, Greco. All. Nocera.

K SPORT MONTECCHIO: Garoffalo (46’st Conti) ; Pizzagalli, Baruffi, Paoli, Fontana, Passeri, Bastianoni (46’st Baldelli), Dominici, Vegliò (19’st Cinotti), Peluso, Rossi (40’st Sartori). A disp. Ferri, Bellucci, Mazzarri, Paduano, Tatò. All. Lilli.

Arbitro: Paoletti di Fermo.

Reti: sequenza rigori: Galli gol, Sartori gol, Ballanti gol, Cinotti fuori, Visciano gol, Paoli parato, Garcia gol.

Note: spettatori 400 circa. Espulso Paolucci dalla panchina al 39’st, ammoniti Passeri, Ruggeri jr e Peluso . Angoli: 5-2 Recuperi: 1’pt e 5’st.

di Francesco Rossetti

La Civitanovese si aggiudica la finale regionale dei campionati di Promozione. Fatali per il K Sport Montecchio gli errori dal dischetto di Cinotti e Paoli, quest’ultimo parato da Taborda. Una lotteria dei calci di rigori che arriva dopo novanta minuti di sostanziale equilibrio tra le due squadre, ma dove ai punti avrebbe forse meritato l’undici di Lilli. E’ nel primo tempo, infatti, che avvengono le azioni migliori. Che sono di marca biancorossa. Il primo pericolo al 25’ con Rossi, lo stesso che cinque minuti più tardi fallisce facendosi anticipare dall’estremo difensore, mentre sulla respinta l’imprecisione é di Peluso che getta alto. La Civitanovese risponde al 38’ con un tiro cross di Visciano terminato di poco sopra la traversa. Tuttavia sono i ragazzi di Lelli ad andare vicini al gol in altre occasioni, come la traversa di Peluso al 41’ e le conclusioni di Dominici. La prima frazione di gara si chiude con Taborda provvidenziale prima su Peluso, poi su Rossi.

La ripresa è invece avara di emozioni e prevalentemente di segno locale, ma solo al 45’ la Civitanovese riesce ad impensierire gli ospiti con un tentativo di Ruggeri. Si arriva ai calci di rigore, dove Garcia sigla il gol vincente e consegna il trofeo alla Civitanovese. I tifosi festeggiano con i fuochi d’artificio, mentre a fine gara arriva l’annuncio ufficiale della società rossoblù: Francesco Nocera sarà l’allenatore della Civitanovese anche nel prossimo campionato di Eccellenza.