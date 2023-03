"Civitanovese, splendida ripresa La svolta è arrivata dalla panchina"

"Qualche pecca nel primo tempo ma la partita poteva concludersi con un vantaggio più ampio. I cambi? Fanno la differenza, sono la nostra arma in più". Francesco Nocera, allenatore della Civitanovese, spiega in questi termini il successo sulla Passetempese (1-0, ndr) di domenica scorsa, quando una rete del bomber Michele Paolucci nel secondo tempo ha determinato la quinta vittoria di fila per la capolista. "All’inizio – ammette il tecnico – abbiamo fatto fatica: gli avversari si chiudevamo e noi eravamo lenti, la palla non girava bene". Poi, la svolta. "Nella ripresa, invece, è stata tutta un’altra partita – prosegue – , che poteva finire anche 2-0. Loro non hanno superato la metà campo". Gli ingressi degli attaccanti Galli e Mandolesi, due giocatori rapidi, bravi – specie il secondo – nell’uno contro uno, ha determinato il cambio di rotta e il conseguente trionfo rivierasco. "Le sostituzioni non sono a caso – confessa –, sapevo che avrebbero potuto influenzare l’esito della gara". Quindi, una strategia? "Perché no – risponde Nocera, aggiungendo – Guido (Galli, ndr) è un professionista vero, un ragazzo da prendere ad esempio. Quando viene chiamato in causa dà sempre il massimo, facendo la differenza. Entrambi sono giocatori che meriterebbero di partire titolari, ma poi vanno fatte certe scelte". Ora, testa al Monturano Campiglione con la gara in programma sabato, alle 14.30, a Porto Sant’Elpidio. Sfida su cui l’allenatore della Civitanovese ammonisce: "Il nuovo tecnico (alla guida dei fermani Nello Viti ha preso il posto del dimissionario Angelo Cetera, ndr) conosce bene l’ambiente e tanti giocatori. Quindi si troverà a suo agio. Per questo – conclude – dico che sarà un match difficile ma noi dobbiamo andare avanti con le nostre convinzioni".

Francesco Rossetti