Civitanovese, ultimi passi: "Rimaniamo concentrati"

di Francesco Rossetti

"Rimanere concentrati e prendere la sconfitta come uno stimolo per far meglio". Riparte dall’appello del proprio direttore sportivo, Giorgio Crocetti, il cammino della Civitanovese nella preparazione alla gara di sabato (alle 15) contro il Corridonia. I rossoblù sono reduci dalla debacle interna di domenica 16 contro il Trodica (gara terminata 0-2, ndr), la seconda in stagione dopo l’1-2 causata dall’Aurora Treia, sempre tra le mura amiche. Una giornata storta può capitare anche alla prima della classe, tuttavia i ragazzi di Nocera hanno collezionato un solo punto nelle ultime due gare, dato che nella partita precedente non riuscirono ad andare oltre lo 0-0 con la Futura 96. "Nell’arco di un intero campionato – dice Crocetti – perdere un paio di partite è normale. Poi è chiaro che arriva un momento in cui i punti contano il doppio. Ma pazienza, l’importante è continuare sulla strada intrapresa all’inizio". Il direttore individua "in qualche errore individuale" le ragioni del tonfo, ecco allora che la pausa al ‘Torneo delle Regioni’ per le rappresentative può essere utile "a ricaricare le energie fisiche e mentali", o quantomeno a recuperare l’infortunato Michele Paolucci che nel match contro i biancazzurri di Lelli era rimasto in panchina per via di una leggera contusione al ginocchio. In ogni caso, il pensiero dalle parti del Polisportivo è tutto rivolto alle prossime sfide, con Corridonia e Cluentina, due squadre in lotta per la salvezza e quindi in cerca di punti chiave: "Non c’è partita semplice – ribadisce –, ma è vero che anche per gli altri i punti valgono molto in questa parte del campionato. Resta il fatto – conclude Crocetti – che dobbiamo interpretare queste due partite nel miglior modo possibile". Facendo due semplici conti, infatti, se la Civitanovese riuscisse a centrare le due vittorie consecutive, le basterebbe pareggiare a Treia nella giornata successiva per festeggiare la promozione.