Civitanovesi in gara al Trofeo Princesa Sofia

Rendimento in picchiata per i laseristi del Club Vela Portocivitanova impegnati in Spagna nel "Trofeo Princesa Sofia", prima tappa della Coppa del Mondo delle classi olimpiche. Dopo le prime 8 regate della classe Ilca 7, Pietro Giacomoni è 65° su 184 concorrenti. Ha mancato per un soffio l’accesso alla Gold Fleet e, nella Silver Fleet, occupa il 3° gradino. Più indietro Edoardo Libri, 148° assoluto. Quanto al kiter Riccardo Pianosi, ex rossoblù prima di arruolarsi nella Marina Militare, è 8° su 111 e leader fra gli italiani dopo 12 manche. La competizione terminerà oggi. La barca Be Wild, del Club Vela Portocivitanova, si è aggiudicata a Trani la Coppa dei Campioni dell’VIII zona vincendo tre delle 5 regate disputate e piazzandosi al 2° posto nelle altre due. Oltre ad affermarsi nel suo gruppo, ha conquistato il 1° posto overall. L’equipaggio era formato dall’armatore, Renzo Grottesi, dal civitanovese Sandro Iesari nel ruolo di tailer, dal timoniere Luigi Masturzo, dal tattico Enrico Zennaro, dal randista Alberto Grippo e da altri velisti di buona fama.