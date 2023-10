Clementi: "Adesso non possiamo batterci contro squadre così" a Senigallia

Delusione, ma nessun dramma. La sconfitta contro L’ Aquila 1927 è una batosta, ma il tempo per raddrizzare il tiro c’è. È quello che si augura Clementi, è quello che auspicano i tifosi senigalliesi. "Abbiamo perso meritatamente, in questo momento non siamo in grado di batterci alla pari con squadre come L’Aquila – dice Clementi, –. Non amo cercare scuse, questa è la realtà dei fatti. Purtroppo non siamo al completo, anzi ci mancano giocatori fondamentali e in una condizione del genere i nostri limiti si vedono. Agli infortuni già noti dobbiamo aggiungere quelli di Pierpaoli e Capezzani, quest’ultimo sembra piuttosto serio".

Molto soddisfatto invece mister Epifani che esalta i suoi, ma riconosce il valore della Vigor. "Abbiamo preparato la gara molto bene, siamo venuti a Senigallia con le idee chiare – dice il tecnico abruzzese – . Siamo stati capaci di disinnescare i loro punti di forza riuscendo comunque a mostrare il nostro gioco. È una vittoria importante che aumenta l’autostima del gruppo, già carico dopo il successo di Campobasso. La Vigor sarà una delle protagoniste di questa stagione, sono certo che farà molto bene anche quest’anno perché ha qualità da vendere".

n. s.