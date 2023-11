Clementi: "Bella partita. Noi bravi a non perdere mai la testa"

Il tecnico rossoblu Aldo Clementi ritiene giusto il pareggio: "Io credo che sia stata una bellissima partita. Siamo due squadre con due modi di interpretare il calcio in maniera differente, però credo che ognuno abbia importanti armi dalla sua parte. Ci ha fatto molto male il Fano con le sue ripartenze, e dall’altra parte noi abbiamo cercato di fare la nostra partita. Dal mio punto di vista siamo stati molto bravi a gestire la palla, anche in un campo non facilissimo, e lo abbiamo fatto per novanta minuti. La cosa che mi è piaciuta di più è che l’abbiamo fatto soprattutto quando siamo andati in svantaggio, non abbiamo mai e poi mai perso la testa, non abbiamo cercato la scorciatoia della palla lunga, perché non ci appartiene e abbiamo sempre continuato a fare il nostro gioco di collettivo e alla fine siamo stati premiati con il gol del due a due. È ovvio che era una partita che noi volevamo vincere sicuramente come i nostri avversari, perché di fronte alla nostra gente che è venuta molto numerosa l’obiettivo era di portare a casa la posta piena, però sono sempre abbastanza onesto nell’accettare i verdetti del campo". Antonio Broso, ex della gara e autore del 2-2, racconta la gara: "Sono contento per aver raggiunto un pari che alla fine per come si era messa, la partita sembrava stregata. Vrioni ha messo una grande palla su calcio d’angolo, ho attaccato forte la zona del primo palo ed è andata bene. Il Fano Ha fatto un gran primo tempo, poi nella ripresa sono un po’ calati, si sono abbassati e avevamo il pallino del gioco noi in mano, abbiamo creato tanto secondo me tra la traversa e i salvataggi sulla linea, i vari corner, le varie palle che passavano in mezzo all’area e alla fine potevamo anche vincerla, perché abbiamo avuto due occasioni nitide. Il calio però è questo e il pareggio ci può stare. Il gol lo dedico a mio zio Mario, purtroppo non ho ancora superato questo lutto e la rete è ancora per lui".