Clementi: "Cammino indimenticabile da chiudere al meglio". Manoni: "Colpa mia"

Clementi analizza con lucidità il successo contro la Sambenedettese, ma la testa è già a Montegiorgio. Non potrebbe essere altrimenti, il Pineto si sta complicando la vita in queste ultime giornate ed ora la Vigor ci crede. La resa dei conti è vicina, l’ultima giornata sarà decisiva. La Vigor ha vinto con merito, il risultato parla chiaro, ma alcuni aspetti devono essere corretti secondo l’allenatore.

"Le difficoltà possono starci in una gara del genere, la Samb è una squadra validissima, al di là della classifica, ed ha giocato senza troppe pressioni – afferma Aldo Clementi, il mister della Vigor –. All’inizio ho notato un po’ di fretta e questo è sbagliato. Nella ripresa invece abbiamo cambiato approccio ed i risultati si sono visti". Dopo un inizio un po’ incerto, la Vigor si è sbloccata ed ha mostrato tutto il suo potenziale. Clementi spiega le ragioni della partenza non ottimale. "La tensione ci sta, da settimane i miei ragazzi sono chiamati a vincere sempre per tenere vivo un sogno – rimarca il tecnico vigorino –. Giocare contro la Sambenedettese, davanti a tanta gente non è così facile come sembra, dopo un inizio balbettante però ci siamo riscattati alla grande. La Vigor è la squadra che ha fatto più punti partendo da una situazione di svantaggio. Ciò testimonia la forza mentale del gruppo e forse un pizzico di incoscienza. Dobbiamo essere orgogliosi di questo percorso, di ciò che abbiamo fatto – conclude Clementi –. In estate c’era tanto scetticismo, io non ero così disfattista, ma non avrei mai pensato ad una stagione del genere. Ci apprestiamo a chiudere questo cammino indimenticabile e vogliamo farlo al meglio, vedremo cosa ci riserva il futuro".

Non certo entusiasta mister Manolo Manoni che si assume le proprie responsabilità, tuttavia non tutto è da buttare. "La Vigor aveva più motivazioni di noi, ma c’è modo e modo di perdere una partita – afferma mister Manoni, il tecnico della Samb – Nella ripresa siamo usciti di scena e questo mi dispiace enormemente. Me ne assumo la responsabilità, tuttavia credo che nel primo tempo la Samb abbia mostrato buone cose. Ho cercato di dare spazio a tutti, ma speravo in un risultato diverso – continua l’allenatore –. Questi ragazzi non meritano certe figuracce, le intenzioni erano ottime purtroppo non siamo riusciti a metterle in campo. Adesso dobbiamo pensare solo a chiudere dignitosamente questa stagione".

Nicolò Scocchera