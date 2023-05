Clementi: "Ci abbiamo provato" Bacci: "Una partita incredibile"

Un finale di gara con qualche animo caldo in tribuna centrale ma nulla di trascendentale e il pronto intervento anche delle autorità presenti, riporta tutto in una situazione quantomeno serena. Sono stati 90 minuti di una intensità incredibile, onorando il calcio. Nel dopogara è chiaro che emerga l’orgoglio dei due tecnici per quello che le loro squadre hanno saputo mettere in campo.

Partiamo da Aldo Clementi che non perde mai la lucidità neanche dopo una gara vissuta sempre a mille all’ora. "Complimenti al Pineto per la vittoria del campionato, meritano assolutamente questi complimenti per il cammino che hanno fatto. I miei complimenti vanno ai nostri avversari di oggi (ieri, ndr), al Montegiorgio, per la prestazione fatta e per quanto messo in campo con grandissima forza e orgoglio dimostrando di voler assolutamente credere nel percorso che porta alla salvezza. Complimenti e grazie al nostro pubblico per quello che ha fatto durante la stagione dimostrando di essere sempre il migliore per distacco in questa categoria, assolutamente. Un orgoglio assoluto. C’era una piccola possibilità ma ce la siamo giocata sempre. Siamo arrivati secondi: è vero che è il primo dei perdenti ma abbiamo dato filo a torcere al Pineto e quindi è un grande risultato. Il pubblico ci ha dato un grande applauso alla fine, una stagione meravigliosa e lottata fino alla fine, fino allo strenuo delle forze. C’è da ringraziare da allenatore questi ragazzi per una cavalcata bella e lunghissima, meravigliosa in ogni suo aspetto. Sinceramente pensavo che il nostro campionato finisse sette giornate prima, l’abbiamo terminato alla fine e senza la possibilità anche di fare alcuni esperimenti ma va bene cosi. Ci mancherebbe, potevamo concorrere per un traguardo clamoroso. Ma non c’è rammarico, c’è solo grande orgoglio e questo ci rende assolutamente felici di una incredibile stagione che ora intendiamo proseguire al meglio anche nei playoff".

Stremato anche Roberto Bacci, tecnico del Montegiorgio, che trova la sua prima vittoria in rossoblu nel momento più importante della stagione. "Gara incredibile, una gara spettacolare e vedere una cornice del genere è stato veramente fantastico, complimenti ai tifosi della Vigor e a loro per il cammino fatto. Hanno confermato di essere una grandissima squadra. Noi siamo stati molto bravi, avevamo solo una piccola possibilità e ce la siamo andati a prendere, nel modo migliore in assoluto. Hanno messo tutto i ragazzi ma credo che anche nelle altre gare la prestazione c’era stata. Ora ci andiamo a giocare questo spareggio, è una possibilità importante che sembrava impossibile fino a poco fa ma ci siamo e ce la giocheremo al massimo per raggiungere i playout".