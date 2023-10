Clementi: "Il pareggio sembrava in pugno" a Chieti: il commento di Mister Aldo Clementi

Mister Aldo Clementi, al termine della sfida dello stadio Angelini, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi: "Analizzando la partita, direi che abbiamo sofferto l’inizio veemente del Chieti, che nei primi 20’ è partito con aggressività. Noi siamo rimasti sulla difensiva e non siamo riusciti a trovare gli spunti giusti per essere pericolosi in attacco, preoccupandoci più di difendere che di provare a cercare il gol". Queste le prime parole di Clementi, che poi aggiunge: "Sicuramente vanno fatti i complimenti al Chieti per lo spirito e l’approccio alla gara, ma noi dopo i problemi iniziali siamo cresciuti con ottime iniziative. La gara era giocata sul filo dell’equilibrio ed anche nella ripresa abbiamo tenuto bene. Eravamo padroni del pareggio, potevamo portarlo a casa ed abbiamo anche avuto una grande occasione per andare in vantaggio. Purtroppo però la sfida è stata indirizzata dal loro portiere che ha compiuto alcune parate decisive, una in particolare su Balleello quando eravamo sullo 0-0". Su gol subiti poi sottolinea: "Sono arrivati entrambi da palla inattiva ed è un rammarico. Abbiamo commesso due grandi ingenuità che vanno evitate, peccato anche aver dovuto fare quattro cambi per acciacchi e questo ti cambia le dinamiche difensive. Il pareggio poteva essere giusto, ma purtroppo non è stato così".