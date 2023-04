Club Vela, l’ammiraglia BeWild dice la sua ai campionati europei

E’ cominciata bene l’avventura di BeWild (nella foto in azione) ai campionati europei Orc in svolgimento attorno all’isola di Malta. La barca di Renzo Grottesi, una delle ammiraglie della flotta d’altura del Club Vela Portocivitanova, ha chiuso al 2° posto per il gruppo B in tempo compensato (1° in tempo reale) la regata d’apertura, una "long offshore" di 151 miglia non scartabile. In classifica la precede solamente la polacca Windwhisper44. Diciotto le concorrenti in questo gruppo, con 5 italiane al via. Quarto posto provvisorio (e leadership tra i corinthians) per Reve de Vie del sambenedettese Ermanno Galeati. Tra prove offshore e inshore a bastone si proseguirà fino a dopodomani, Primo maggio. Per l’occasione l’elpidiense Grottesi ha scelto lo stesso equipaggio che si è aggiudicato un mese fa a Trani la Coppa dei Campioni per la zona Sud AdriaticoEst Ionio. Tra i velisti ingaggiati c’è il civitanovese Sandro Iesari, impegnato a regolare le vele.