Cluentina, vittoria d’oro Decide Monserrat

CLUENTINA

1

AURORA TREIA

0

CLUENTINA: Amico, Giaconi, Scoccia, Marcantoni, Brandi, Menghini, Sopranzetti, Gianfelici T., Monserrat, Mancini, Mongiello. A disp.: Scoppa, Pansoni, Montecchiari, Gianfelici A. Catinari, Donati, Guermandi, Salvatico, Rogani. All. Canesin.

AURORA TREIA: Frascarelli, Gobbi, Cervigni, Romagnoli, Palazzetti, Mulinari, Buschittari, Panichelli, Voinea, Badiali, Capponi. A disp. Feliziani, Filacaro, Fratini, Marchetti, Marcucci, Piancatelli, Marchi, Di Francesco, Andreucci. All. Passarini.

Arbitro: Latuga di Pesaro.

Rete: 3’ st Monserrat.

Vittoria importante per la Cluentina che vede avvicinarsi il traguardo della salvezza, mentre all’Aurora Treia non basta tenere il pallino del gioco per quasi tutto l’arco della partita per tornare a casa con un risultato positivo. Il problema della formazione ospite è rappresentato dal fatto di essere stata troppo evanescente sotto porta. Al 17’ è annullato il gol a Capponi per un fuorigioco apparso millimetrico, bella l’azione al 20’ quando Panichelli serve uno splendido assist a Voinea, oggi apparso un po’ sotto i suoi abituali standard, che non arriva puntuale sulla palla. Il tempo si chiude con la conclusione di Mongiello, il giocatore chiama a un bell’intervento il portiere che si salva sopra la traversa. Le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di parità. La ripresa si apre con la rete di Monserrat che involontariamente colpisce di testa la palla calciata dal difensore per rilanciare l’azione, la sfera s’infila all’incrocio. L’Aurora Treia prova a pervenire al pareggio, ma solamente nel recupero riesce a rendersi pericolosa. Adesso l’Aurora Treia deve recuperare un po’ di energia nel turno di riposo e prepararsi al rush finale.