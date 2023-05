Coach Blengini: "Problemi oggettivi in ricezione"

Sotto gli occhi dei vertici societari e circa cento tifosi al seguito, la Lube capitola e adesso si trova a una battuta d’arresto dal dover lasciare quel tricolore dal 2019 sempre sulla divisa e sul taraflex. Spalle al muro, come – però – era già avvenuto sia nei quarti che in semifinale, prima di risorgere prepotentemente. A fine gara comincia le interviste Diamantini: "Il rammarico più grande è per il fatto che abbiamo mollato, cosa che in passato non era mai successa. Con Zaytsev fuori abbiamo perso quell’equilibrio in campo che ci ha accompagnato in questi playoff, ma dobbiamo provarci in ogni caso". Garcia: "Nei momenti di difficoltà dobbiamo continuare a giocare come sappiamo, anziché mollare come è successo oggi (ieri, ndr). Venerdì dovremo affrontare Trento con una mentalità totalmente diversa". Questa volta usa poche parole coach Blengini: "È una finale scudetto, quindi dobbiamo riuscire a vivere meglio la partita quando vengono fuori delle difficoltà. Alcune di queste problematiche sono oggettive, prima tra tutte quella riguardante la ricezione, ma possiamo e dobbiamo fare meglio". Dall’altra parte ecco la bandiera ed Mvp (come in gara1) Kaziyski: "Dopo questa vittoria mi sento molto fiducioso, possiamo farcela anche a Civitanova. Aver vinto veloce 3-0 mi aiuterà a livello fisico, mentre giovedì avevo accusato i 5 set. Giocherò una partita migliore rispetto a gara2". Coach Lorenzetti: "Nei primi due set ci è riuscito tutto. Sicuramente non è questo il rapporto di forza fra le due squadre e spero che nessuno pensi che sia così: sarebbe un errore. Non abbiamo ancora fatto nulla e non dobbiamo illuderci che il 2-1 sia già un passaggio fondamentale". Si commuove infine davanti alle telecamere Rai parlando di Lisinac, assente: "Ci tenevo tanto a fare queste finali, bastava avere una settimana in più…".

Andrea Scoppa