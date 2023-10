Coach Buscaglia elogia la sua truppa:: "Messa a frutto la lezione, bravi ragazzi"

Coach Buscaglia arriva in sala stampa completamente afono, al termine di una super partita giocata dai suoi ragazzi. La sua soddisfazione e il suo orgoglio si avvertono così come la soddisfazione per un successo che galvanizza tutto l’ambiente dopo lo sfortunato finale con Scafati: "Siamo molto contenti di questa partita e di questa vittoria. Venivamo da un match che ci aveva lasciato una grande amarezza - ammette il coach della Carpegna Prosciutto -, una serata dalla quale potevamo soltanto imparare la lezione. Imparare la lezione significava avere un impatto migliore e avere la capacità di resistere al ritorno degli avversari, sopratutto contro squadre di questo livello come Milano". Superata in extremis dopo un primo tempo sicuramente migliore dell’Olimpia, c’era il rischio di demoralizzarsi: "Invece siamo andati all’intervallo con la consapevolezza che dovevamo restare vicini e abbiamo fatto un’ottima ripresa giocando le nostre cose, contrastando la loro fisicità e chiudendo l’area. Sono contento del numero degli assist, era troppo importante oggi non fissarsi sulle singole giocate che non attaccassero il campo in tutta la sua larghezza ma invece attaccare e passarsi la palla".

Su Totè: "Leo sta lavorando tanto ed avendo una crescita esponenziale. Oggi ha fatto un po’ di tutto: ottime difese, ha segnato in vari modi, forse un po’ più di attenzione a rimbalzo gli servirà, ma la chiave per lui e per la squadra è la continuità delle sue prestazioni". Poi continua: "Nonostante abbiano preso molti più rimbalzi di noi, abbiamo concluso qualche difesa importante, lo avevamo fatto anche domenica scorsa, eppure un rimbalzo sfuggito e il conseguente fallo ci hanno fatto perdere la partita. Stavolta abbiamo difeso il nostro ferro nei momenti chiave e spero che questo ci dia fiducia per continuare così nel resto della stagione".

Di ben altro umore Ettore Messina: "MI scuso per questa prestazione scadente sotto il piano del carattere e dello sprito di sacrificio. Faccio i complimenti a Pesaro per la sua splendida partita, ma non puoi subire 90 punti in casa. Ripeto i miei complimenti a coach Buscaglia e alla sua squadra, in grado di eseguire il loro piano partita in modo ottimo, cosa di cui noi non siamo stati in grado. Oggi era un’ottima opportunità per molti di avere minuti e farsi vedere, purtroppo non ce lo possiamo permettere, farò tesoro di questa cosa per il futuro".

Leonardo Selvatici