Coach Giannini: "Il gruppo è cresciuto"

Romano Giannini, già vice di Blengini sulla panchina della Lube e in questi giorni selezionatore della rappresentativa marchigiana allestita per il Trofeo delle Regioni 2023, ha commentato la medaglia di bronzo conquistata dai suoi ragazzi a Campobasso. "Questo risultato ha due facce. L’eliminazione in semifinale ai vantaggi del tie-break contro il Veneto è stato un duro colpo da digerire perché la finalissima era molto vicina, ma chiudere la kermesse con una vittoria nel match per il terzo posto contro il Lazio ci ha dato tanta carica. Terminare un torneo così importante con un successo ha un sapore diverso. Quest’anno con la Lube ho perso la sfida decisiva della finale Scudetto e posso dire che centrare il terzo posto ti lascia sensazioni decisamente migliori. Sono felice per la crescita del gruppo. Ho avuto ottime risposte dallo zoccolo duro biancorosso e sono contento per il premio di miglior libero a Giani (del vivaio Lube, ndr), ma i complimenti sono rivolti a tutti i ragazzi. Nei gironi la gara decisiva è stata quella con l’Emilia Romagna, formazione di altissimo livello. Il nostro ottimo piazzamento è passato da quella prova di forza".