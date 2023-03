Coach Gulinelli: "Che emozione Puntiamo al miglior risultato"

"Abbiamo organizzato la Final four di Coppa Italia pensando anche ad ottenere il migliore risultato sportivo possibile, oltre che per assistere a un grande spettacolo di pallavolo". Flavio Gulinelli (nella foto, servizio di Pierpaolo Calavita), coach della Med Store Tunit, non ci gira tanto intorno e va dritto alla questione. "Si ringrazia la società – aggiunge il tecnico – per averci consentito di giocare una manifestazione così importante in casa sul tappeto tricolore che trasmetterà altre emozioni". L’obiettivo è di potere alzare la Coppa Italia ma non mancheranno di certo le difficoltà per il valore delle avversarie: al Banca Macerata Forum si contenderanno la vittoria finale due squadre del girone Blu, e cioè Catania e Tuscania, rispettivamente la capolista e la quarta del girone Blu, e due del girone Bianco, ovvero Pineto e Macerata che occupano la seconda e la terza posizione, "Noi – ricorda Gulinelli – abbiamo conquistato il pass per la fase finale vincendo in casa del Fano che guida con merito la classifica del girone di A3. L’augurio è che possa esserci tanta gente al palasport per applaudire le quattro finaliste".

Il capitano Simone Gabbanelli ha parlato a nome dei compagni. "La squadra – ha assicurato il giocatore – ce la metterà tutta e mi auguro che il palas ci dia quella marcia in più".