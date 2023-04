Coach Lorenzetti piace a Perugia e a Piacenza

L’allenatore con la valigia pronta da mesi è quello più vicino alla finalissima. Stranezze dello sport. Ovviamente parliamo di Angelo Lorenzetti, coach di Trento che ha battuto due volte su due Piacenza nell’altra semifinale Scudetto ed è da tempo senza contratto. Per settimane il suo nome era circolato in orbita Lube (su altre testate) e, dopo la conferma di "Chicco" da parte di Giulianelli qui sulle pagine del Carlino, si è tornati a parlare di un possibile approdo di Lorenzetti a Piacenza oppure a Perugia. In casa Sir la separazione con Anastasi è sostanziale e deve solo essere formalizzata dopo gli screzi con patron Sirci ed ovviamente il naufragio dei quarti. Vedremo quale sarà la destinazione dell’allenatore di Fano che peraltro nel 2016 aveva vissuto una situazione analoga e nonostante ciò aveva trionfato nella piazza più esigente, Modena. Da giorni è stato ufficializzato il primo cambio in panchina per la prossima stagione, Taranto non avrà più Di Pinto e si è affidata ad un altro Vincenzo, Mastrangelo.

an. sc.