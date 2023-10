Colavitto fiducioso:: "Punto importante"

Gianluca Colavitto è abbastanza soddisfatto per il risultato, ma è comunque un punto che dà continuità al successo con l’Arezzo e che interrompe il tabù del Recchioni: "Sapevamo che era una partita molto delicata – attacca Colavitto –, complicata per tanti motivi, abbiamo avuto un inizio di gara importante in cui siamo riusciti a segnare il gol del vantaggio. Dopodiché però la squadra non mi è piaciuta nella gestione della palla, ci siamo abbassati troppo, abbiamo giocato in modo disordinato, che non mi piace e abbiamo subito il gol degli avversari. Ci prendiamo un punto, un risultato che muove la classifica, continuo a conoscere questi ragazzi, andiamo avanti. Abbiamo retto bene nel secondo tempo, tolta la situazione in cui abbiamo rischiato nella ripresa, abbiamo creato i presupposti per fare male e lì bisogna lavorare. Ma un punto importante con cui torniamo a casa".

Nella ripresa un possibile fallo di mano in area avversaria su cui l’arbitro avrebbe potuto fischiare rigore: "L’arbitro era lì è ha deciso che non era rigore, ma c’è stato un episodio anche non sfruttato dalla Fermana, nel complesso abbiamo giocato una buona partita, nei 95’ sono solo quei venti minuti dopo il gol della Fermana che non mi sono piaciuti. Per il resto i ragazzi stanno mettendo in campo quello che siamo riusciti finora a inserire e provare durante gli allenamenti". Sul gol subito Colavitto prosegue: "Me la devo rivedere bene, abbiamo scivolato male ma ci può stare, in generale abbiamo concesso poco, tolto qualche traversone da destra e sinistra". Sulla sostituzione di Paolucci con Basso: "Paolucci è uno che sta dando tanto, che spinge sempre sull’acceleratore, che lo ha fatto sempre, finora, e volevo dare spazio anche a Basso". Qualche cambio rispetto alla partita precedente era indispensabile, viste le partite ravvicinate: "Non solo cambi dovuti alle energie da dosare, perché è un gruppo dove non ci sono ragazzi che si elevano tanto rispetto agli altri, è giusto che io dia spazio anche chi ha giocato di meno". Ora una settimana con un giorno di riposo in più, in vista del prossimo match, quello al Del Conero contro il Perugia: "Affronteremo una squadra con tre quarti organico che ha fatto la serie B lo scorso anno, abbiamo una settimana per lavorarci".

Giuseppe Poli