Colpaccio Alma, consolidato il quarto posto

CYNTHIALBALONGA

0

ALMA

1

CYNTHIALBALONGA (3-5-2): Vilardi 6; Sbardella 6,5 (25’st Sivilla 5), Fontana 6, Petti 6; Maccari 6,5 (44’st Del Canuto sv), De Angelis Durante 6, Falasca 6 (44’st Caselli sv), Borrelli 6,5, Pietrantonio 6,5 (44’st Della Vecchia sv); Secli 5,5, Giacobbe 6. A disp. Santilli, Belfiore, Mirimich, Moretti, Niculae. All. D’Antoni 5.5

ALMA JUVENTUS FANO (3-5-2): Tommasino 6,5; Severini 6 (44’st Tomassini sv), Schiaroli 6,5, Bonacchi 6,5; Allegrucci 6,5, Niang 5,5 (8’st Roberti 6), Urbinati 6 (44’st Zingaretti sv), Nappo 6, Carrà 5,5 (8’st Zanni 6); Broso 6, Nappello 5,5 (8’st Drole’ 6,5). A disp. Bizzini, Malshi, Serges, Paszinski. All. Mosconi 7.

ARBITRO: Verrocchi di Sulmona

RETE: 18’st Drolè

NOTE: Spettatori 250 circa. Ammoniti Borrelli, Vilardi, Petti, Schiaroli, Drole’. Calci d’angolo 6 a 6. Recupero 1’, 6’.

Al “Bruno Abbatini” di Genzano l’Alma Juventus Fano consolida il quarto posto in classifica superando per 1 – 0 il Cynthialbalonga. Il gol che ha deciso l’incontro è stato realizzato nella ripresa da Drolè, entrato in campo dieci minuti prima. In virtù dei tre punti conquistati sul campo i ragazzi di mister Mosconi allungano a sei i punti di distacco dal quinto posto occupato proprio dalla formazione laziale di mister D’Antoni.

Il match di Genzano è stato molto equilibrato e combattuto, come era facilmente preventivabile alla vigilia, visto che si affrontavano la quarta e la quinta in classifica. I padroni di casa hanno avuto il predominio territoriale ma sono stati poco precisi nelle conclusioni, mentre il Fano ha sfruttato al meglio l’occasione capitata sui piedi del suo attaccante.

Pronti, via ed è subito il Fano a rendersi pericoloso. La ripresa si apre con i padroni di casa in avanti. Al 1’ Tommasino respinge il tiro cross di Barrelli, un minuto più tardi ancora Borrelli prova a impensierire il portiere avversario che su un altro tiro cross da sinistra si salva con l’aiuto della traversa. Al 5’ calcio d’angolo da destra battuto da Borrelli, colpo di testa a centro area di Sbardella, palla alta. Al 13’ corner da sinistra di Pietrantonio, da due passi dalla linea di porta Sbardella non riesce a deviare in rete. Al 17’ punizione da 30 metri di Pietrantonio, Tommasino è attento e blocca senza problemi.

Un minuto dopo si sblocca il risultato, lancio dalle retrovie, Drolè vince il contrasto con il diretto avversario, arriva in area a tu per tu con Vilardi e lo supera con un destro a fil di palo. Al 40’ punizione dalla trequarti sinistra di Borrelli, direttamente in porta, Tommasino blocca in due tempi. Un minuto dopo Drolè entra in area dalla sinistra, prova la conclusione di sinistro ma Vilardi è attento e respinge in corner. Al 47’ grande occasione per Sivilla, che in area a tu per tu con Tommasino calcia incredibilmente alto. Al 51’ destro al volo dal limite di Broso, Vilardi blocca in tuffo.