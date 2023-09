Colpaccio del Castelfidardo, il Tolentino resta a secco

1

CASTELFIDARDO

3

: Orsini, Balloni (18’ st Storani), Tomassetti, Lanza, Mistura (24’ st Mercurio), Greco (37’ st Di Lallo), Petrucci, Frulla (12’ st Sejfullai), Moscati (12’ st Santirocco), Borrelli, Bracciatelli. All. Buratti.

CASTELFIDARDO: Elisei, Morganti, Fabbri, Nacciarriti Luca, Fabiani, Rotondo, Kurti (31’ st Imbriola), Miotto, Piazze (24’ st Fossi), Nacciarriti Enrico (47’ st Catalani), Braconi (40’ st Camara). All. Giuliodori.

Arbitro: El Houssine EI Mouhsini di Pesaro.

Reti: 6’ st Kurti, 16’ st Braconi, 22’ st Santirocco, 26’ st Fabbri.

Note: spettatori 500 circa, ammoniti Frulla, Mistura, Buratti, Braconi, Elisei. Espulsi Fabiani (30’ st) e Bracciatelli (51’ st). Angoli 8-2.

Un bel Castelfidardo punisce, nella ripresa, un Tolentino che aveva interpretato bene il primo tempo. Ma dopo l’intervallo si vede tutt’altra partita. E a cambiare il copione, al 6’, è il gol del vantaggio ospite siglato da Kurti che in area devia il pallone nell’angolino lontano. Al quarto d’ora, poi, arriva il raddoppio al termine di un veloce contropiede: Miotto mette dentro per Braconi che infila nel sacco da pochi metri. I cremisi cambiano: dentro Santirocco, Sejfullai e Storani. E la trazione anteriore porta subito i suoi frutti perché al 22’ Santirocco anticipa tutti su assist da sinistra e accorcia le distanze. Ma a smorzare gli entusiasmi ci pensa il capitano ospite, Fabbri, che al 26’si lancia in contropiede e con una splendida conclusione dal limite cala il tris. Il Tolentino potrebbe ancora recuperare, ma sciupa un calcio di rigore, al 30’, concesso per atterramento di Santirocco da parte di Fabiani (espulso per doppio giallo). Borrelli calcia dal dischetto, la palla batte sul palo e finisce in fallo laterale.

La sfida finisce praticamente lì, perché il Castelfidardo, pur rimasto in 10, non commette errori, si difende con ordine e porta a casa l’intera posta. E il primo tempo? Ben giocato da entrambe le squadre, con i cremisi più manovrieri, ma ospiti sempre pronti a replicare pericolosamente. Per la cronaca, all’8’, palla a Braconi che si gira in area e colpisce la traversa con un gran tiro; al 23’ occasione d’oro per Bracciatelli, bravo ad anticipare Elisei su un traversone da destra, spedendo il pallone a fil di palo. Quindi, al 26’, traversa colpita pure dal Tolentino con un colpo di testa di Lanza sugli sviluppi di una punizione.

Mauro Grespini