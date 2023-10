Colpaccio dell’Atletico Ascoli . Tre punti che fanno la storia

ROMA CITY

ROMA CITY (4-3-3): Di Chiara 6; Ferrante 5,5 (20’st Tinti 6), Scognamiglio 5,5, Codromaz 5, Ascoli 5,5; Proia 6 (27’st Raffini 6), Capece 5 (14’st Cabella 6), Pellegrino 5 (10’st Bonello 5.5); Di Renzo 5,5 (38’st Mancino 6), Bandeira 5,5, Sparacello 6. A disp.: Muraca, Casaccia, Tinti, Fradella, Bekale. All. Maurizi 5

ATLETICO ASCOLI (4-3-3): Pompei 6,5; Casale 6,5, Marucci 7, Mazzarani 6,5, Camilloni 6,5; Diarra 6,5 (40’st Vecchiarello 6), D’Alessandro 7, Ceccarelli 6 (7’st Olivieri 6); Traini 7, Minicucci 6, Ciabuschi 6 (44’st Feltrin sv). A disp.: Torreggiano, Valentino, Dondoni, Cognigni, Olivieri, Clerici, Marini. All. Pirozzi 7

Arbitro: Giallorenzo di Sulmona

Marcatore : 19’pt D’Alessandro

Note: Ammoniti: Casale, Sparacello, rec.pt 2’, st 7’. Angolo 5-4 per la Roma City

Prima vittoria stagionale per l’Atletico Ascoli che espugna per 1-0 il Riano Athletic Center ed allontana le nubi. Grande prestazione per i ragazzi di mister Pirozzi (che falliscono anche un rigore con Minicucci), che strappano i tre punti grazie di D’Alessandro e trovano il primo storico successo in Serie D. Sin dalle prime battute si capisce che l’Atletico Ascoli appare in palla. Al 9’ l’arbitro Giallorenzo concede un rigore agli ospiti per una trattenuta ai danni di D’Alessandro: sulla sfera si presenta Minicucci che però calcia sopra la traversa. L’amarezza, però, non abbatte l’Atletico Ascoli che continua ad insistere e 10’ più tardi concretizza il predominio con il meritato vantaggio: lo stesso Minicucci pennella da calcio d’angolo, D’Alessandro sale più in alto di tutti e di testa insacca lo 0-1 che fa esplodere la panchina bianconera. La squadra di Pirozzi si conferma ordinata ed amministra con merito il vantaggio, sfiorando anche il raddoppio: l’ispirato Traini imbuca per Minicucci che non trova lo specchio della porta. Il primo tempo scivola via, con Pompei che chiude la porta sul colpo di testa di Proia.

Nella ripresa il Roma City prova a cambiare passo, con Di Rienzo che semina il panico nella retroguardia ascolana. In casa Ascoli c’è da segnalare il brutto infortunio per Ceccarelli che è costretto al cambio: al suo posto dentro Olivieri. Al 18’ della ripresa i capitolini vanno in rete, ma il gioco viene fermato per fuorigioco di Scognamiglio e l’Atletico Ascoli riprende a macinare gioco dopo lo spavento. Pirozzi dalla panchina inserisce forze fresche in vista del forcing finale degli avversari. Gli ultimi minuti sono da apnea per i bianconeri: Roma si riversa in avanti a testa bassa, ma Pompei e compagni sono bravi a reggere l’urto. Al 42’ l’Ascoli prova anche a chiuderla con il contropiede di Ciabuschi, ma Di Chiara sventa tutto in uscita. Poco cambia per i bianconeri: finisce 1-0 ed arriva così la prima, pesantissima, vittoria per la truppa di Pirozzi.