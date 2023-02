PALMENSE

0

AURORA TREIA

1

PALMENSE (4-4-2): Camaioni, Bergamini, Marcaccio, Vallasciani (92′ Salvatori), Carafa, Smerilli, Biondi, Mauro (80′ Iommi), Brunelli (70′ Tamburrini), Iacoponi, Tassi. All Piccioni.

AURORA TREIA (4-3-2-1): Cartechini, Marchetti, Cervigni (46′ Di Francesco), Capradossi, Palazzetti, Filacaro, Gobbi (73′ Andreucci), Panichelli, Voinea, Badiali, Capponi (46′ Fratini). All Passarini.

Arbitro: Ricciarini di Pesaro.

Reti: 47′ Di Francesco.

Note: ammoniti Marcaccio, Iacoponi, Vallasciani, Palazzetti, Filacaro, Voinea; Espulsi: 53’ Iacoponi, 70’ Marcaccio.

MARINA PALMENSE

All’ Aurora Treia basta un gol ad inizio ripresa per espugnare lo ’Stanghetta’di Marina Palmense e fermare la striscia positiva dei padroni di casa. Aurora Treia, che vola così a -3 dalla vetta, riaprendo di fatto il campionato. Primo tempo di marca locale, con il giovane Biondi in evidenza. Ad inizio ripresa però gli ospiti passano in vantaggio. Di Francesco approfitta di un lancio lungo e davanti a Camaioni non sbaglia. Due espulsioni vanificano i tentativi di rimonta della Palmense.