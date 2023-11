Colpo grosso del Tolentino. Civitanovese detronizzata

Civitanovese

0

Tolentino

1

CIVITANOVESE (4-3-2-1): Testa; Pasqualini, Ballanti, Passalacqua, Cosignani; Domizi, Visciano, Ruggeri (22’st Ercoli); Becker (30’pt Paolucci), Bagnolo (26’st Falkenstein); Brunet (33’st Spagna). A disp. Cannella, Mangiacapre, Lanari, Giordani. All. Alfonsi.

TOLENTINO (4-2-3-1): Orsini; Marchesan, Mercurio, Lanza, Tomassetti; Frulla, Nasic; Salvucci (11’st Moscati), Cancelli (26’st Santoro), Borrelli; Garcia. A disp. Bucosse, Orazi, Di Lallo, Pottetti, Valentini, Mazzieri, Sejfullai. All. Possanzini.

Arbitro: Chiariotti di Macerata.

Rete: 15’st Moscati.

Note: spettatori 600 circa, ammoniti Passalacqua, Testa, Spagna, Paolucci, Mercurio, Moscati, Marchesan, Lanza e il presidente Mauro Profili. Ang. 7-5, rec. 2’pt e 5’st.

Tolentino corsaro a Civitanova. Funziona la cura Possanzini, che al Polisportivo centra la terza vittoria consecutiva e fa salire il proprio team a quindici punti nella graduatoria, mentre la compagine di Sante Alfonsi interrompe la scia positiva, dopo sei tronfi e quattro pareggi, perdendo il primato in classifica, ora appannaggio del Montegranaro e facendosi raggiungere da Urbino e Chiesanuova.

Successo meritato per Frulla e compagni: dopo un primo tempo poco emozionante, i cremisi salgono in cattedra, passando in vantaggio con Moscati e sfiorando il raddoppio con l’ex Garcia. Al contrario, la Civitanovese appare priva di idee e riferimenti, specie quando perde Becker (30’pt) per infortunio, tuttavia l’occasione per agguantare il pareggio arriva, ma Spagna manda a lato.

In avvio di gara, Alfonsi deve fare a meno di Strupsceki e De Vito, mentre gli ospiti sono privi di Bracciatelli. Il primo sussulto è del Tolentino con Tomassetti, il cui colpo sulla punizione di Borrelli, finisce oltre il palo (’10). La Civitanovese risponde dieci minuti più tardi; Becker scambia con Bagnolo, conclusione e respinta di Orsino. Lo stesso portiere, al 45’, getta la palla in corner su calvcio di punizione di Visciano.

La ripresa si fa più vivace e al primo affondo cremisi il parziale si sblocca: percussione di Nasic (15’), Testa respinge il tiro, la sfera è preda di Moscati che da posizione ravvicinata non sbaglia. I padroni di casa reagiscono con l’inzuccata di Ballanti, ma il pallone termina di un soffio a lato, grazie alla deviazione della retroguardia ospite (27’). Passano cinque minuti e la squadra di Possanzini ha l’occasione del raddoppio, con Garcia che si abbassa per colpire di testa, ma da pochi passi non centra la porta. Alfonsi inserisce anche Spagna, passando così a due punte, ma lo stesso centravanti, su cross dalla sinistra di Ercoli (38’), allarga troppo la mira e con la nuca non prende il bersaglio. Nel finale, prevalgono nervosismo e scaramucce tra le due compagini e l’ultima azione è di marca ospite, tuttavia Testa blocca Moscati sul filo del fuorigioco (49’).

Francesco Rossetti