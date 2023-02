"Con Fossombrone, non possiamo avere paura"

Il Chiesanuova prepara la seconda uscita interna di fila, una gara che la riporterà indietro, nel senso che dovrà affrontare un’altra big, sesta volta su 7 nel girone di ritorno. L’avversaria sarà la Forsempronese terza forza d’Eccellenza, formazione meno battuta assieme alla leader Atletico Ascoli. La matricola vi si avvicina senza il bomber Tittarelli squalificato, assenza pesante, a dare una mano ai biancorossi da qualche settimana c’è Alessio Bonifazi, centrocampista classe 1996, piedi buoni e una storia particolare. Non si tratta di un acquisto, fino a dicembre non si è visto perché era in Francia per motivi di studio (dopo la triennale in Scienze e tecnologie alimentari). "Avevo da tempo questa idea – spiega - e dopo la vittoria dei playoff ho comunicato la decisione. Sono partito per Digione e ho passato sei mesi là, senza giocare. Il rientro non è stato facile, oltretutto l’Eccellenza o la D le avevo solo accarezzate da under con Maceratese, Castelfidardo e Corridonia". Domenica un ko che ancora brucia? "Sì perché loro magari avevano giocato meglio ma era stato tutto sterile, una volta pareggiato noi esperti dovevamo congelare l’1-1". Che settimana è per voi dopo Castelfidardo e considerando chi è in arrivo. "C’è più tensione perché era uno scontro diretto, la Forsempronese è molto organizzata ed abituata alla categoria. Tuttavia non possiamo permetterci di avere paura".

Andrea Scoppa