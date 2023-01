"Con la Cbf Balducci vivo il grande volley"

"Ho visto che mi arrivavano tanti palloni, sono stata felice di averne sfruttati bene alcuni e di avere aiutato la squadra a crescere in quel set, anche se purtroppo alla fine ha vinto Chieri". La statunitense Claire Chaussee (nella foto), schiacciatrice di 23 anni della Cbf Balducci Macerata, è partita per la prima volta titolare nel terzo set contro la formazione piemontese, quinta forza dell’A1, firmando 7 punti. "È stata – ricorda la giocatrice di Madison, nel Wisconsin – una splendida sensazione giocare sin dall’inizio un parziale". Tra l’altro la giovane ha firmato il suo primo punto nel massimo campionato italiano. "In quel momento – dice – avevo l’adrenalina a mille, ero molto gasata e carica".

Chaussee ha seguito dagli States il campionato italiano. "Sapevo – svela – di arrivare in un torneo dove si gioca la migliore pallavolo essendoci le atlete al top". Poco prima di Natale la giovane ha firmato per la Cbf Balducci, al termine del college dove si è fatta valere ai campionati Ncaa, aprendo così un nuovo capitolo. "Ero un po’ preoccupata, ma desiderosa di vivere la sfida e dimostrare di esserne all’altezza. Per me è una sfida perché ogni gara è di alto livello e nasconde molte insidie". Chaussee ha completato gli studi in Gestione sportiva e sta seguendo on line un master, nel contempo vive dentro un campionato che fino a poco tempo fa seguiva in televisione. "Sono rimasta colpita dal servizio molto spinto e veloce".

Ma contro Chieri la giocatrice ha dimostrato di trovarsi a suo agio con la palla veloce che le ha servito la palleggiatrice Dijkema. "In effetti mi trovo molto bene con la palla veloce". Adesso ogni sforzo della squadra è indirizzato alla salvezza. "Possiamo centrare l’obiettivo, sappiamo che dovremo superare diversi ostacoli e commettere meno errori continuando a restare così compatte". Alle novità sportive si sarebbero aggiunte quelle di una nuova realtà. "In effetti – confida – c’era anche la preoccupazione di trasferirmi in un altro Paese dove si parla una lingua che non conosco, però mi sono resa subito conto di trovarmi in una famiglia appena ho parlato con la dirigenza, lo staff e le compagne". C’è una netta differenza tra il volley giocato negli Usa nel campionato dei college e quello che Chaussee sta praticando ora. "Nei college – spiega – è una pallavolo dove si impara a giocare ad alti livelli, qui devi essere già a un alto livello per essere impiegata". Sono giorni in cui ha iniziato a scoprire la città di Macerata. "Un po’ mi ricorda Sun Prairie dove ho frequentato le scuole superiori, una piccola realtà dove c’è tutto e puoi fare molte attività".

Domani alle 16.30 le ragazze della Cbf Balducci effettueranno un allenamento congiunto con la Megabox Vallefoglia a Montecchio considerando che nel fine settimana ci sarà la Final Four di Coppa Italia e le due squadre non giocheranno.

Lorenzo Monachesi